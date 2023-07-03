صفر وفيات بالحوادث المرورية في الشارقة خلال أيام العيد

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة، نجاح خطتها الأمنية الشاملة التي أعدتها لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك بكافة مدن الإمارة، من الفترة من 27 يونيو وحتى 2 يوليو الجاري، بتسجيل الحوادث المرورية بالإمارة لـ(صفر) وفيات، وتعامل مركز الاتصال بغرفة العمليات المركزية مع 22 ألف و825 مكالمة هاتفية عبر الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة، و2753 مكالمة غير طارئة على الرقم 901.

وواصلت شرطة الشارقة تقديم خدماتها للمتعاملين لتعزيز جودة الحياة وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار خلال عطلة العيد المبارك، عبر تقديم 2629 خدمة عبر قنواتها الرقمية، وتأمين حركة 102 ألف و620 مسافراً عبر صالات القادمين والمغادرين بالتنسيق مع الشركاء في مطار الشارقة الدولي، وتأمين 13 فعالية خلال عيد الأضحى المبارك في مختلف مدن الإمارة من خلال تكثيف الدوريات على الطرق الداخلية والخارجية، والتواجد الميداني من مختلف الفرق التخصصية، إلى جانب تنفيذ 8 فعاليات مجتمعية للمنتسبين التي هدفت إلى تعزيز مفاهيم ‏السعادة والإيجابية، وبما ينعكس ذلك على الإنتاجية في منظومة ‏العمل الشرطي والأمني.‏

وأوضحت شرطة الشارقة أن جاهزية عناصرها الأمنية في غرفة العمليات ووحداتها الشرطية الميدانية في الدوريات المنتشرة في كافة مدن الإمارة، كان لهم الأثر الأكبر في نجاح الخطة الأمنية الشاملة، مشيرة إلى أن الوعي المجتمعي عكس مدى التعاون بين أفراد الجمهور مع أجهزة الشرطة، الأمر الذي كان له دورٌ فعال في تحقيق أهداف القيادة العامة لشرطة الشارقة في تعزيز الأمن والسلامة وجودة الحياة لأفراد المجتمع خلال عطلة العيد المبارك.