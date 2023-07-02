حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي يعبّرون عن امتنانهم للقيادة

أعرب حجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي، من موظفي وموظفات الدوائر الحكومية بالإمارة، عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، ولسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وأولياء العهود، بمناسبة عيد الأضحى، وقدموا عظيم الشكر على توجيهاتهم واهتمامهم ودعمهم لحجاج البعثة الرسمية لحكومة دبي.

وأعرب عدد من موظفي وموظفات حكومة دبي من أعضاء بعثة الحج الرسمية، عبر تسجيل صوتي لهم على «إنستغرام» دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن التهنئة وفرحتهم وسعادتهم الغامرة بأداء فريضة الحج، وما تتضمنه من روحانية وطمأنينة للنفس، والشعور بالراحة والخشوع والتضرع لله سبحانه وتعالى، مثمنين دور دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في المتابعة المستمرة، وتسخير كل الجهود لخدمة أفراد البعثة، داعين الله أن يتقبل منهم الطاعات.

من جانبه، طمأن رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي، الدكتور محمد سهيل المهيري، أهالي حجاج البعثة الرسمية بأن جميع الحجاج بخير وسلام.

• الدكتور محمد المهيري:«جميع حجاج البعثة الرسمية بخير وسلام».