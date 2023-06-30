شرطة أبوظبي تكرم "حراس الأمن" بالمدارس

نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي بالتعاون مع جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية مبادرة "كفيتو و وفيتو" و تضمنت توزيع هدايا على حراس الأمن في عدد من المدارس تكريماً وتحفيزاً لهم على جهودهم المتميزة في تنظيم حركة السير والمرور والنظام داخل المدارس والحفاظ على الأمن .

وأوضح مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة العميد محمود يوسف البلوشي بأن المبادرة تأتي تقديراً لجهود حراس الأمن بمختلف مدارس ابوظبي ودورهم الريادي في التعاون مع شرطة أبوظبي لتعزيز الأمن والسلامة وتثميناً لدورهم الفعال في تنظيم حركة السير والمرور في المدارس بالفترة الصباحية والمسائية إلى جانب الاهتمام بتأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وعبر حراس الأمن في المدارس عن سعادتهم للمبادرة الإنسانية التي تركت أثراً في نفوسهم ورفعت معنوياتهم نحو الأعمال الرائدة التي ينفذونها في خدمة المجتمع.