قرقاش: التعبير عن مشاعر الغضب لمواجهة الفعل الإجرامي بإحراق القران الكريم رد فعل طبيعي

قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن التعبير عن مشاعر الغضب المحتقنة لمواجهة الفعل الإجرامي المتمثل بإحراق القران الكريم في السويد رد فعل طبيعي، إلا أن تنظيم الجهود وتنسيق المواقف الجماعية يبقى الخيار الأفضل لتبني آليات فعالة لحماية قيمنا ومعتقداتنا وتحصين مجتمعاتنا من القيم الهجينة التي يسعى البعض إلى نشرها عالمياً.

الإمارات تستدعي سفيرة السويد احتجاجاً على حرق نسخة من القرآن الكريم