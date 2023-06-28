المري: افتتاح "منصة جوازات الأطفال" تجربة لا مثيل لها في العالم.. ودبي أصبحت جاذبة لكل الأعمار

افتتح مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، اليوم، منصة جوازات الأطفال بصالتي 1 و2 في مطار دبي، بمشاركة عدد من مسؤولي الإدارة وبعض الأطفال المسافرين، وذلك خلال جولة أجراها في مطار دبي أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وكان في استقبال الأطفال المسافرين لأول مرة عبر المنصات التي تم افتتاحها، الشخصيتان الكرتونيتان سالم وسلامة، اللذان ارتديا زي ضباط الجوازات، وحرص الأطفال على التقاط الصور معهما.

كما تفقد "المري" منصة جوازات الأطفال بصالة 3، والتي كانت قد تم افتتاحها سابقاً، وصافح عدد من الأطفال المصطفين أمامها، والتقط معهم عدداً من الصور التذكارية.

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد المري، إن الهدف من تخصيص تلك المنصات هو التعامل مع الأطفال بأسلوب محبب لهم، بحيث نُشعر الطفل بأنه ذو أهمية لدى وصوله مطارات دبي.

وأضاف المري لـ"الإمارات اليوم": "هذه التجربة التي يخوضها الطفل في مطارات دبي لن يجد مثيلا لها في أي من مطارات العالم، لذلك نقدم اليوم خدمة صار الأطفال هم من يبحثون عنها، لأن طفل اليوم لم يعد مثل الماضي، إذ يبحثون عن الأخبار على السوشيال ميديا والإنترنت، لذلك قررنا أن يشارك الأطفال بأنفسهم في افتتاح المنصة".

وتابع المري: "كل هذا يعد تشجيعاً للطفل وتحفيزاً له بشكل جعل دبي مدينة جاذبة لكل الأعمار"، كاشفاً عن أنه سيتم تقديم هدايا ومفاجآت دائمة للأطفال بالتعاون مع الشركاء".

وتفقد الفريق محمد المري، خلال جولته، صالات 1 و2 و3 بمطار دبي الدولي، حيث حرص على تحية الموظفين والعاملين والمسافرين وتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، كما التقط عدداً من الصور التذكارية مع الأطفال المسافرين.