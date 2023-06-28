البداية بـ "ليديا وبيسان وعبدالله".. مستشفيات أبوظبي تستقبل 5 مواليد في الساعات الأولى من عيد الأضحى

مع تباشير الساعات الأولى من عيد الأضحى المبارك، استقبلت مستشفيات أبوظبي 5 مواليد جدد، نثروا الفرحة والسعادة وضاعفوا فرحة العيد بين أسرهم وذويهم، وقد تم الاحتفاء بالمواليد الجدد وذويهم من قبل الطواقم الطبية بالمستشفيات بالورود والحلوى ابتهاجاً بهذه المناسبة المتميزة والسعيدة.

وتفصيلاً، كانت الولادة الأولى بمستشفى "ميديور" في أبوظبي مع دقات الساعة 12 صباحاً، حيث ولدت الطفلة ليديا، لزوجين مصريان، محمد عبدالعال، وشيماء إبراهيم، وقد بلغ وزنها 2.590 غرام.

وقال استشاري أمراض النساء والتوليد في مستشفى ميديور- أبو ظبي، البروفيسور الدكتور، وليد الشربيني: "نحتفل بميلاد الطفلة ليديا في هذا اليوم المميز، ونتمنى لها حياة مزهرة، الأطفال الذين يولدون في الأعياد يجلبون الفرح إلى قلوبنا، ويسعدنا أن الولادة تمت بسلاسة، كما أن الأم والطفل بخير، ونتمنى لهم الصحة الجيدة والسعادة".

وعبر الوالدان عن امتنانهما لموظفي المستشفى وقدما الشكر إلى الدكتور وليد الشربيني والممرضات على ما بذلوه من مجهود معهما طوال فترة الحمل، مشيران إلى فرحتهما بزيادة عدد الأسرة إلى أربعة أفراد.

وفي مستشفى برجيل أبوظبي، ولدت الطفلة بيسان والتي تزن 3.370 كجم، وهي الطفلة الثانية للزوجين الأردنيين أحمد حسام نجار، وبتول محمد شعبان، اللذان عبرا عن سعادتهما لاستقبال طفلتهما في أول أيام عيد الأضحى، مشيران إلى ان ولادتها في هذا اليوم جعلت عيدهما مميزاً للغاية، وذكرى مميزة للأبد.

من جانبه قال استشاري أمراض النساء والولادة، الدكتور فادي جورج هاشم: "يتمنى الفريق الطبي بأكمله في مستشفى برجيل للطفلة بيسان وعائلتها مستقبلًا مزدهرًا "، مشيراً إلى سعادته بمشاركة الأسرة سعادتها باستقبال طفلتهم، في هذه الليلة المميزة.

فيما استقبل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، إحدى شركات M42، ثلاثة مواليد جدد "طفلان وطفلة" في الساعات الأولى من عيد الأضحى المبارك، واحتفاءً بهذه المناسبة المميزة، وزع المستشفى الزهور والشوكولاتة على جميع المرضى والأطفال الموجودين بالمستشفى.

وكانت أسرة الزعابي الإماراتية، أول من استقبل مولودها في عيد الأضحى المبارك، حيث ولد الطفل عبدالله في تمام الساعة 12:12 منتصف الليل، بصحة جيدة بوزن 3.04 كيلوغرام، وقال والد الطفل: "نحمد الله على أن وهبنا هذه الهدية الجميلة في أول أيام العيد المبارك. وإننا نثمن تفاني فريق الرعاية في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال على الرعاية الفائقة التي قدمها لزوجتي وطفلي".

وكانت ثاني مواليد الأضحى المبارك طفلة من دولة الإمارات، ولدت في الثالثة فجراً ووزنها 2.87 كيلوجرام. لتكون أصغر فرد مرتقب لعائلتها.

فيما استقبلت عائلة الهنائي الإماراتية مولودها الجديد صباح يوم العيد في تمام الساعة 6:21 صباحاً، ولد الطفل حامد بوزن 3.49 كيلوغرام. وقال الوالد: "اليوم نحتفل بعيد الأضحى وفرحتنا مضاعفة بقدوم مولودنا الجديد، نحمد الله على ولادته بصحة جيدة. ونتمنى للجميع عيداً مباركاً مليء بالسعادة والسرور".

من جانبه قال المدير التنفيذي بالإنابة لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، عمر النقبي: "أبهجَنا استقبال ثلاثة مواليد جدد في الساعات الأولى من عيد الأضحى المبارك. ويعزز هذا الحدث الجميل من التزامنا بتوفير رعاية استثنائية ودعم هؤلاء الأطفال الصغار وتلبية احتياجات أسرهم. ونفخر بتحقيق إنجاز الوصول إلى إجمالي ولادات بلغت 33 ألف و616 مولود منذ أول ولادة في المستشفى عام 2015، ونتطلع قدماً للاستمرار بتقديم أفضل العلاجات والخدمات لجميع الرُضَّع وأسرهم في المستشفى".