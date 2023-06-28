رئيس الدولة يهنئ هاتفياً كيرياكوس ميتسوتاكيس بإعادة انتخابه رئيساً لوزراء اليونان

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، خلال اتصال هاتفي، كيرياكوس ميتسوتاكيس بإعادة انتخابه رئيساً لوزراء جمهورية اليونان. وأعرب سموه عن تمنياته لرئيس وزراء اليونان التوفيق والنجاح في خدمة بلده، وتحقيق تطلعات شعبه نحو مزيد من التقدم والنماء، متطلعاً إلى العمل المشترك في سبيل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وتعزيز شراكتهما الاستراتيجية لما فيه الخير لشعبيهما الصديقين.

من جانبه، أعرب ميتسوتاكيس عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، لتهنئته وما عبّر عنه من مشاعر صادقة تجاه اليونان وشعبها.