حمدان بن محمد يبارك للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" في هذا اليوم المشهود نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيته العتيق ومنا ومنكم صالح الأعمال ... ونبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز والأمة العربية والإسلامية حلول عيد الأضحى المبارك وعساكم من عواده."