محمد بن راشد: كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير بمناسبة عيد الأضحى

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب الأول ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " كل عام وشعب الإمارات وجميع الشعوب العربية والإسلامية بألف خير وصحة وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى المسلمين بالأمن والأمان والسلامة والإسلام .. يقف المسلمون اليوم بعرفة وقلوبهم متوحدة .. ودعاؤهم واحد .. ورجاؤهم رحمة الله ومغفرته وجنته .. نسأل الله أن يتقبل منهم طاعاتهم ودعواتهم.. وأن يوحد قلوبهم دوماً وأبداً على الخير والمحبة والسلام."