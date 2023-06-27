6 وفيات و72 إصابة بحوادث سير في الفجيرة خلال 3 أشهر

أظهرت إحصائية مرورية حديثة تسجيل إمارة الفجيرة ست حالات وفاة و72 إصابة، جراء 3837 حادثاً مرورياً خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت الإحصائية التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن شهر مارس الماضي تصدر من حيث عدد الحوادث المرورية، إذ سجل 1009 حوادث، فيما شهد فبراير العدد الأكبر من الإصابات بـ21 إصابة، بينما كان يناير، الشهر الأقل في تسجيل الإصابات الناتجة عن حوادث مرورية.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة في القيادة العامة لشرطة الفجيرة، النقيب محمد سعيد الهامور، إن المحور الأساسي لتحقيق السلامة هو قائد المركبة الذي يتحكم في قراراته لضمان سلامته وسلامة مستخدمي الطريق، موضحاً أن هناك أربع مخالفات مرورية تتسبب في حوادث مرورية بليغة، تشمل: الانحراف المفاجئ، قطع الإشارة الضوئية الحمراء، عدم الالتزام بخط السير، إضافة إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبات.

وأضاف الهامور، أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بإدارة المرور والدوريات تسعى إلى تعزيز دور المسؤولية المجتمعية لدى السائقين وأفراد المجتمع للحد من الحوادث المرورية وبلوغ أعلى مستويات السلامة على الطريق، مشيراً إلى أن الحملات المرورية المستمرة تحث السائقين على الابتعاد عن السلوكيات والممارسات الخطرة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث.

بدروها، شددت مديرة فرع التوعية والإعلام المروري في إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، الملازم أول موزة عبدالسلام الدرمكي، على ضرورة التزام قائدي المركبات بأنظمة وقوانين السير والمرور، تجنباً لوقوع الحوادث المرورية التي ينجم عنها خسائر في الأرواح والممتلكات، وذلك من خلال تكثيف دوريات الضبط المروري لتوعية وضبط المخالفين، والعمل على نشر ثقافة احترام حقوق المشاة في المجتمع، والتوعية عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، وإلقاء محاضرات التوعية.

من جهة أخرى، بينت إحصائية مرورية صادرة عن وزارة الداخلية بارتفاع مؤشر حوادث الدهس في إمارة الفجيرة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، إذ بلغت 46%، بينما تم تسجيل 10 آلاف و863 حادث تصادم، و162 تدهوراً، و43 دهساً، و37 سقوطاً، فيما بلغ إجمالي الحوادث 11 ألفاً و303 حوادث.

ولفتت الإحصائية إلى تراجع عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية التي وقعت العام الماضي مقارنة بعام 2021 بنسبة 33%، حيث سجل العام الماضي أربع وفيات مقابل ست العام الذي سبقه، والتي تصدر فيها المواطنون وفيات الحوادث المرورية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

• أربع مخالفات مرورية تتسبب في حوادث مرورية بليغة، تشمل: الانحراف المفاجئ، قطع الإشارة الضوئية الحمراء، عدم الالتزام بخط السير، إضافة إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبات.