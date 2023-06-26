محمد بن راشد يُصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم ( 9) لسنة 2023 بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع برئاسة عبدالله خليفة المرّي، وعضوية: أحمد محمد رفيع، نائباً للرئيس، وأحمد حمدان بن دلموك، وعلي خلفان أحمد المنصوري، ود. منصور عبيد بن الشيخ المنصوري، ومنى محمد عبدالله العامري، وممثلين عن كل من: هيئة تنمية المجتمع في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالإضافة إلى أمين عام الجائزة. على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.