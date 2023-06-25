محمد بن راشد يعلن عن أوائل الثانوية العامة.. ويهنئ صاحبة المركز الأول ياسمين محمود

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أوائل الثانوية العامة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "تحدثت مع ياسمين محمود عبدلله .. وباركت لها حصولها على المركز الأول لمسار النخبة في الثانوية العامة .. نبارك لكافة الخريجين .. ونبارك لجميع الآباء والأمهات .. ونبارك للوطن هذه الدفعة من أبنائه وبناته .. ندعو الله أن يوفق الجميع .. وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا لوطنهم .. ويحفظ وطنهم لهم .

كما أشكر المعلمين والمعلمات .. وجميع القائمين على قطاع التربية والتعليم لتفانيهم خلال العام الدراسي، ومتفائلون بعام دراسي قادم أفضل وأجمل بإذن الله .."