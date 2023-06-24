خطة للخفض التدريجي للمنتجات ذات الاستخدام الواحد

ناقش الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي للعام الجاري، مستجدات مشروع تعديل القانون الاتحاد رقم 24 لسنة 1999، بشأن حماية البيئة وتنميتها، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المتعلقة بالمنتجات ذات الاستخدام الواحد، وبدائل غازات التبريد الهيدروفلورية HFCs. واعتمد المجلس آلية تنفيذ القرار الوزاري في شأن تنظيم المنتجات ذات الاستخدام الواحد، في ظل حظر الأكياس البلاستيكية بحلول 2024.

وناقش المجلس موضوعات وملفات مهمة ممثلة في الأدلة الاسترشادية الاتحادية في مجال العمل البيئي والبلدي، كما اطلع المجلس على مستجدات مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999، بشأن حماية البيئة وتنميتها، والقرار الوزاري بشأن تنظيم مواد الكربون الهيدروفلورية HFCs، والقرار الوزاري بشأن تنظيم المنتجات ذات الاستخدام الواحد والخطط الزمنية المرتبطة بها.