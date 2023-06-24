«دفاع مدني الشارقة» توفر سلماً يصل ارتفاعه إلى 60 متراً

أفادت هيئة الشارقة للدفاع المدني، بأنها أضافت عدداً من الآليات الحديثة والمتطورة إلى أسطولها.

وأوضح مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، العقيد سامي النقبي، أنه تم توفير سلم السنوكر والذي يصل ارتفاعه إلى 60 متراً، ويستخدم في عمليات الإنقاذ والمكافحة في المباني الشاهقة، ويتميز بالمرونة العالية وإمكانية المناورة في البنايات أثناء الاستخدام في عمليات الإطفاء والإنقاذ، ويمكن التحكم به عن طريق جهاز التحكم عن بعد، بالإضافة إلى آلية المواد الخطرة وهي عبارة عن آلية تتسع لثمانية إطفائيين ومزودة بأجهزة الكشف عن المواد الخطرة ومعدات وقف التسرب الناتج عنها.