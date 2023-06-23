سعيد الهاجري يلتقي رئيس قبرص ويبحثان فرص الاستثمارات المتاحة و تعزيز التعاون التجاري

التقى مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، سعيد مبارك الهاجري فخامة نيكوس كريستودوليديس رئيس جمهورية قبرص، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها ومجتمع الأعمال الإماراتي إلى قبرص.

ونقل الهاجري خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لفخامة الرئيس كريستودوليديس وتمنياته لجمهورية قبرص وشعبها التقدم والازدهار.

من جهته حمل الرئيس القبرصي .. سعادة الهاجري تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرفعة والتقدم.

جرى خلال اللقاء، بحث فرص الاستثمارات المتاحة وتعزيز التعاون التجاري في عدد من القطاعات لا سيما الطاقة المتجددة والبنية التحتية والسياحة والشركات الصغيرة والمتوسطة والرعاية الصحية والابتكار والبحث والتطوير.

وأجرى الهاجري محادثات ثنائية مع إيرين بيكي وزيرة الدولة القبرصي لشؤون الرئاسة، ومعالي قسطنطينوس كومبوس وزير الخارجية، ومعالي جيورجوس باباناستاسيو وزير الطاقة والتجارة والصناعة، وسعادة فيليبوس هاجيزاكارياس نائب وزير البحث والابتكار والسياسة الرقمية، وجورج بانتيلي الأمين العام لوزارة المالية في قبرص.

سلطت المحادثات الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وأفضل سبل دعم التعاون بين الشركات، لا سيما في المجالات الحديثة والناشئة.

وتعليقًا على الزيارة، قال الهاجري :" تعد قبرص سوقًا مهمًا للشركات الإماراتية.. وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الوطيدة والبناءة بين دولة الإمارات وجمهورية قبرص، وضمن الجهود المشتركة لزيادة الاستثمار والتبادل الاقتصادي بين بلدينا.. إن الأهمية الاقتصادية للبلدين مستمرة في النمو، وهناك تقدم كبير في عدد من القطاعات الحيوية.. وتحرص الشركات والمستثمرون من دولة الإمارات وقبرص على دعم التطلعات الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين " .

ضم وفد دولة الإمارات كلا من سعادة محمد سيف الشحي سفير دولة الإمارات لدى قبرص وعائشة السويدي مديرة إدارة الشؤون الأوروبية ، وخالد عبد الله القبيسي الرئيس التنفيذي للاستثمارات العقارية والبنية التحتية في مبادلة، وأحمد علي الشامسي مدير المحفظة والإدارة في أبوظبي القابضة وحسن الريديني رئيس الاتصالات المؤسسية في أبوظبي القابضة ومحمد القصيم المدير الفرعي لشركة طيران الإمارات في قبرص، وروبن رامالهو كبير مديري مبادلة.