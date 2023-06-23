"الشارقة للدفاع المدني" تستحدث أعلى سلم إطفاء في الدولة لعمليات الإنقاذ

أفادت هيئة الشارقة للدفاع المدني، بأنها أضافت عدداً من الآليات الحديثة والمتطورة إلى أسطولها ، وذلك تحقيقا للأهداف الإستراتيجية ورؤية القيادة بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دول العالم أمنا وسلامة.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خططها واستراتيجياتها وتحديث أسطول مركباتها وآليات قطاع الإطفاء والإنقاذ، للمحافظة على كفاءة الأداء في خدماتها التخصصية.

وحول الآليات الحديثة أوضح مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، العقيد سامي النقبي، أنه تم توفير سلم السنوكر والذي يصل ارتفاعه إلى 60 متراً، ويستخدم في عمليات الإنقاذ والمكافحة في المباني الشاهقة، ويتميز بالمرونة العالية وإمكانية المناورة في البنايات أثناء الاستخدام في عمليات الإطفاء والانقاذ، ويمكن التحكم به عن طريق جهاز التحكم عن بعد ، بالإضافة إلى آلية المواد الخطرة وهي عبارة عن آلية تتسع لعدد 8 إطفائيين ومزودة بأجهزة الكشف عن المواد الخطرة ومعدات وقف التسرب الناتج عنها ومعدات السحب بالإضافة إلى حظيرة تطهير العاملين.

وتوجه النقبي بالشكر والامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة على مكرمة سموه في دعم جهود الهيئة للحفاظ على الأرواح والممتلكات للمواطنين والمقيمين وتوفير أقصى درجات الأمن والأمان لهم، وكذلك سمو ولي العهد ونائبي الحاكم على متابعة سموهم ودعمهم الدائم لجهاز الدفاع المدني.