«دفاع مدني ⁧‫دبي‬⁩» يبدأ مشروعاً لتركيب أنظمة كشف الحرائق لمساكن ذوي الدخل المحدود

نطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وفي إطار دعم الحكومة الرشيدة للأسر من ذوي الدخل المحدود في إمارة دبي والحرص على تبني أرقى المعايير حرصاً على أمن وسلامة المواطنين وصوناً لممتلكاتهم، بدأت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي مشروعاً شاملاً لتركيب أنظمة كشف الحرائق والإنذار المبكر بقيمة أكثر من 30 مليون درهم يُغطي مساكن ذوي الدخل المحدود في دبي