مكتوم بن محمد: حب الآباء قوة.. وإيمانهم بأحلام أبنائهم تمكين

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن حب الآباء يمثل مصدر قوة للأبناء، وأن إيمانهم بأحلام أبنائهم هو تمكين لهم. وقال سموه في «تدوينة»، نشرها أمس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بمناسبة اليوم العالمي للأب: «#تعلمت_من_مدرسة_محمد_بن_راشد أنّ الأب هو القدوة الأولى وأصدق مدرسة، وأهم معلمٍ لأبنائه». وتابع سموه قائلاً: «تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ الأب سند العائلة، ومصدر فخرها، وسرّ أمانها واستقرارها».

كما قال: «تعلمت من سموّه أنّ حب الآباء قوة، وإيمانهم بأحلام أبنائهم تمكين، وأنّ ما يزرعه الأب من قيم الخير في أبنائه لا يمكن لتحديات الحياة أن تنزعه».

■«ما يزرعه الأب من قيم الخير في أبنائه لا يمكن لتحديات الحياة أن تنزعه».