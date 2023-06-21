مكتوم بن محمد: تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أنّ الأب هو القدوة الأولى وأصدق مدرسة

نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مقطع فيديو عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي :تويتر"، وعلق سموه على المقطع قائلاً "تعلمت_من_مدرسة_محمد_بن_راشد أنّ الأب هو القدوة الأولى وأصدق مدرسة وأهم معلمٍ لأبنائه، تعلمت من مدرسة سموّه أنّ الأب سند العائلة ومصدر فخرها وسرّ أمانها واستقرارها.

وأضاف سموه "تعلمت من سموّه أنّ حب الآباء قوة وإيمانهم بأحلام أبنائهم تمكين، وأنّ ما يزرعه الأب من قيم الخير في أبنائه لا يمكن لتحديات الحياة أن تنزعها"