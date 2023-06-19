20 بوابة ذكية لرصد الحالة المرورية في رأس الخيمة

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، البدء في تركيب 20 بوابة ذكية على الطرق الرئيسة في الإمارة، بالشراكة والتعاون مع مجموعة المدينة الآمنة (الجهة المطورة للمشروع)، في إطار استكمال مراحل مشروع منظومة المدينة الرقمية الآمنة التي تمت بإنجاز البنية التحتية، وتركيب الكاميرات الذكية للرصد والمراقبة الأمنية والمرورية في كل المناطق والطرق الحيوية في إمارة رأس الخيمة.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، إن المشروع يأتي في إطار استكمال مراحل منظومة المدينة الآمنة الرقمية، وتحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية 2023-2026، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال الأنظمة المرورية الحديثة، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة رأس الخيمة.

وأضاف أنه سيتم تركيب 20 بوابة ذكية في كل مداخل ومخارج الطرق الرئيسة في الإمارة ترتبط بغرفة العمليات الرئيسة، وتعمل على رصد وتحليل الحالة المرورية، إضافة إلى الإبلاغ الذكي عن الحوادث المرورية، من خلال الكاميرات الذكية التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن شاشات البوابات الذكية تستخدم لتنبيه وتوعية مستخدمي الطرق بأوضاع الطقس والحالة المرورية للطرق، من أجل خلق بيئة مرورية آمنة، ولتعزيز استدامة التنقل الآمن على الطرق، وتمكين قدرات الشرطة في التحكم والسيطرة وسرعة الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.