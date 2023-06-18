البدء بتركيب البوابات الذكية على الطرق الرئيسية لرأس الخيمة

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالشراكة والتعاون مع مجموعة المدينة الآمنة "الجهة المطورة للمشروع" عن البدء بمرحلة تركيب البوابات الذكية على الطرق الرئيسية في الإمارة، وتأتي هذه المرحلة بعد استكمال المرحلة الأولى من المشروع، التي تكللت بإنجاز البنية التحتية وتركيب الكاميرات الذكية للرصد والمراقبة الأمنية والمرورية على كافة المناطق والطرق الحيوية في إمارة رأس الخيمة.

حيث أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن هذه المرحلة من المشروع تأتي في إطار استكمال مراحل منظومة المدينة الآمنة الرقمية، وتحقيقاً لإستراتيجية وزارة الداخلية 2023-2026،وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال الأنظمة المرورية الحديثة بإستخدام التكنولوجيا المتقدمة القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لشرطة رأس الخيمة.

وأضاف القائد العام بأنه سيتم تركيب عدد 20 بوابة ذكية على كافة مداخل ومخارج الطرق الرئيسية في الإمارة، وترتبط هذه البوابات الذكية بغرفة العمليات الرئيسية، وتعمل على رصد وتحليل الحالة المرورية بالإضافة إلى الإبلاغ الذكي عن الحوادث المرورية من خلال الكاميرات الذكية التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت تستخدم شاشات البوابات الذكية لتنبيه وتوعية مستخدمي الطرق بأوضاع الطقس والحالة المرورية للطرق من أجل خلق بيئة مرورية أمنة، ولتعزيز إستدامة التنقل الآمن للطرق،وتمكين قدرات الشرطة في التحكم والسيطرة وسرعة الإستجابة للحوادث والحالات الطارئة بكفاءة وفاعلية عالية على كافة طرق إمارة رأس الخيمة.