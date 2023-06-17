طقس غائم جزئياً ومغبر أحياناً
توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً يصبح مغبراً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة السرعة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.
وحركة الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:42 والمد الثاني عند الساعة 00:21، والجزر الأول عند الساعة 17:54 والجزر الثاني عند الساعة 07:45.
وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:02 والمد الثاني عند الساعة 20:29، والجزر الأول عند الساعة 15:33 والجزر الثاني عند الساعة 03:35.
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