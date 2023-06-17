3 لقاحات أساسية قبل السفر للحج

حدّدت الجهات الصحية بالدولة ثلاثة تطعيمات رئيسة، يجب على الحجاج أخذها قبل التوجه إلى الحج، هي «الحمى الشوكية، كوفيد 19، الإنفلونزا».

وأوضحت أنه على الراغبين في الحج هذا العام ضرورة أخذ اللقاح قبل 14 يوماً على الأقل من السفر، لضمان حصول الجسم على المناعة الكافية.

وأوصت الحجاج بزيارة المركز الصحي قبل السفر بفترة كافية، للتأكد من قدرة الشخص على أداء فريضة الحج، ولاسيما إذا كان يعاني أمراضاً مزمنة.وحددت نصائح عدة للمساعدة على تجنب أمراض الجهاز التنفسي، تتمثل في ضرورة المحافظة على نظافة اليد، وتجنب لمس العين أو الأنف أو الفم بيد غير نظيفة، وتجنب الاتصال الوثيق مع المرضى أو الذين يعانون أعراض التهابات الجهاز التنفسي.