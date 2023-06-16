محمد بن زايد: نهج الإمارات.. بناء جسور التعاون والحوار مع الجميع لخدمة السلام والازدهار في العالم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الرئيس فلاديمير بوتين في سانت بطرسبرغ بحثا عن مسارات التعاون بين الإمارات وروسيا.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " التقيت الرئيس فلاديمير بوتين في سانت بطرسبرغ.. بحثنا مسارات التعاون بين الإمارات وروسيا، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية الحلول السياسية للأزمة الأوكرانية.. نهج الإمارات بناء جسور التعاون والحوار مع الجميع لخدمة السلام والازدهار في العالم.