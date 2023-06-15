طرق الشارقة: إغلاق جزئي لطريق مليحة بالاتجاه إلى "جسر حوشي"
أفادت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة بأنه سيتم تنفيذ إغلاق جزئي لطريق مليحة بالاتجاه إلى جسر حوشي، كما هو موضح في المخطط الخاص بالمشروع، وذلك لأعمال الصيانة على الطريق خلال الفترة من:
الجمعة الموافق 16 يونيو 2023 وحتى يوم السبت الموافق 24 يونيو 2023.
ودعت الهيئة الجميع، لاستخدام الطرق البديلة الموضحة في المخطط واتباع اللوحات المرورية والإرشادية، تفادياً لأي اختناقات مرورية، كما اعتذرت الهيئة عن أي ازعاج ناتج عن الأعمال.
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