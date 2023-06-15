طرق الشارقة: إغلاق جزئي لطريق مليحة بالاتجاه إلى "جسر حوشي"

أفادت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة بأنه سيتم تنفيذ إغلاق جزئي لطريق مليحة بالاتجاه إلى جسر حوشي، كما هو موضح في المخطط الخاص بالمشروع، وذلك لأعمال الصيانة على الطريق خلال الفترة من:

الجمعة الموافق 16 يونيو 2023 وحتى يوم السبت الموافق 24 يونيو 2023.

ودعت الهيئة الجميع، لاستخدام الطرق البديلة الموضحة في المخطط واتباع اللوحات المرورية والإرشادية، تفادياً لأي اختناقات مرورية، كما اعتذرت الهيئة عن أي ازعاج ناتج عن الأعمال.

