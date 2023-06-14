تطوير «الحديريات» على 53.8% من مساحة جزيرة أبوظبي

أعلنت شركة مدن العقارية، المتخصصة في تطوير المجتمعات العصرية والوجهات الترفيهية المتميزة، والمرافق الرياضية عالمية المستوى، إطلاق المخطط الشامل لجزيرة الحديريات، الذي تبلغ مساحته أكثر من 51 مليون متر مربع، أي ما يعادل 53.8% من مساحة جزيرة أبوظبي، ويُعد المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية التي تخدم أهداف الخطة التطويرية والتوسعية في إمارة أبوظبي.

وتأتي أهمية المشروع في الإسهام في تحقيق الرؤى والتطلعات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، وإثراء تنوع بنيتها التحتية وتوفير بيئة معيشية مثالية لسكان وزوّار الإمارة، حيث إن المخطط المستقبلي الشامل لجزيرة الحديريات يُعدّ مشروعاً رائداً هو الأول من نوعه في الإمارة، من حيث الحجم والمساحة.

وتكمن أهمية جزيرة الحديريات فيما تقدمه من بيئة طبيعية مميزة، وما تتمتع به من نمط حياة متنوع، ووجهات ترفيهية ورياضية تعكس النموذج العالمي المتطور لنمط حياة عصري ومجتمع متكامل ومستدام.

وأكد رئيس دائرة المالية رئيس مجلس إدارة شركة مدن العقارية، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، أن إطلاق المخطط الرئيس لتطوير جزيرة الحديريات يأتي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الهادفة إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي نموذجاً رائداً ومبتكراً في التطوير الحضري، ويعكس مكانتها العالمية وجهةً سكنية وسياحية ورياضية وخدمية ترتقي بجودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار.

وقال إن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسيرة الابتكار والتقدم التي تشهدها الإمارة، حيث يعكس رؤية أبوظبي المستقبلية في التخطيط العمراني المستدام، الذي يستهدف بناء مجتمعات حديثة، واقتصاداً متنوّعاً يعزز من تنافسية الإمارة في المجالات كافة.

ويضم المخطط المستقبلي مجمّعات سكنية فاخرة، ووجهات بحرية ومجمّعات تجارية وفنادق، وتلّتَين تتميزان بارتفاع يصل من 45 إلى 55 متراً عن سطح الأرض، وتحتويان على وحدات سكنية فاخرة تتمتع بإطلالات بانورامية (360 درجة) على جزيرة أبوظبي والواجهات البحرية للجزيرة التي تمتد على مساحة 53.5 كيلومتراً، منها 16 كيلومتراً من الشواطئ، ترسخ من مكانة الإمارة وجهةً عالمية رائدة للعيش والسياحة والترفيه والرياضة.

وسيضم المشروع كلاً من «فيلودروم أبوظبي» و«سيرف أبوظبي»، وأكبر حديقة حضرية في إمارة أبوظبي، إضافة إلى العديد من المرافق الرياضية والتجارية والترفيهية، وشبكة نقل مخصصة للدراجات الهوائية بطول 220 كيلومتراً، حيث تضم جزيرة الحديريات حالياً منتجع باب النجوم والواجهة البحرية «مرسانا» وقرية التحدي وتريل إكس، والقرية الرياضية 321، ومتنزه الدراجات الهوائية وغيرها.

وسيفتتح «سيرف أبوظبي»، أكبر مرافق ركوب الأمواج والأحدث من نوعه على مستوى العالم، مع نهاية العام الجاري.

وتتميز هذه المنشأة بتصاميم فريدة جرى تنفيذها بالتعاون مع شركة كيللي سليتر ويف، وستقدم لروادها تجارب لركوب الأمواج، تشمل الاستمتاع بركوب أطول وأعلى موجة في العالم من صنع الإنسان، وممارسة هذه الرياضة الممتعة في أضخم حوض للأمواج.

ويجسد المشروع المقومات الرياضية والترفيهية الهائلة التي تزخر بها إمارة أبوظبي. ويعد «سيرف أبوظبي» وجهة مخصصة لركوب الأمواج، جرى تصميمها لاستقطاب عُشاق هذه الرياضة من المبتدئين إلى المحترفين، وستحتضن هذه المنشأة العالمية المميزة كبرى الأحداث الرياضية الدولية، والمخطط أن يكون لها دور فعال في تنمية مجتمع ركوب الأمواج على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وسيفتتح مضمار الدراجات الهوائية فيلودروم أبوظبي بحلول عام 2025. وسيضم مضماراً داخلياً للدراجات الهوائية، ومضماراً آخر على سطح المبنى يتصل بالأرض بوساطة مسار منحدر بطول 600 متر، يلتف حول الجدران الخارجية للمشروع، حيث سيتم تجهيز المشروع بمضمار الفئة (1) المطابق لمواصفات الاتحاد الدولي للدراجات، والمناسب لإقامة بطولات دولية، بمرافق متطورة تلبي احتياجات راكبي الدراجات الهوائية المحترفين والهواة من جميع المستويات.

وسيشمل المخطط الشامل لجزيرة الحديريات أكبر حديقة حضرية في إمارة أبوظبي، على مساحة إجمالية تزيد على 2.25 مليون متر مربع. وسيوفر المشروع لعشاق المغامرات والطبيعة من جميع الأعمار فرصة خوض مغامرات مملوءة بالحماسة وقضاء تجربة فريدة في الوجهات المختلفة التي يوفرها المشروع، مثل مسار مرتفع لركوب الدراجات، ومنصة خاصة للسياحة البيئية، وممشى أشجار القرم، ومساحة مخصصة للزراعة العضوية، والعديد من المطاعم والمقاهي، ومناطق للألعاب والفعاليات. يشار إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الأعمال التمهيدية وأعمال البنية التحتية الأساسية خلال الـ18 شهر المقبلة، وذلك وفقاً للخطة المعتمدة للمشروع.

• وحدات سكنية فاخرة تطلّ على مدينة أبوظبي والواجهات البحرية للجزيرة.. وتضم تلّتَين بارتفاع 45 إلى 55 متراً.

• الواجهة المائية للمشروع تمتد على مساحة 53.5 كم وتتضمن 16 كم من الشواطئ.

• «سيرف أبوظبي» أكبر مرفق لركوب الأمواج والأحدث من نوعه على مستوى العالم.. يفتتح في نهاية العام الجاري.