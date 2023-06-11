شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع دولي حول «تحديد هوية ضحايا الكوارث»

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الاجتماع الرئيس واجتماعات المجموعات العلمية للفرق التخصصية للمجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث والمؤتمر الدولي رقم (32) بمجمع الابتكار التابع للمنظمة في سنغافورة.

وأكد رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث بشرطة أبوظبي، العميد أحمد ناصر الكندي، أن مكتب شؤون الضحايا يقدم رسالة وطنية مهمة، ترتكز على تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية، وتقنيات وآليات حديثة، تضمن تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة، وكذلك تقديم خدمات الدعم والمشورة للوكالات المماثلة دولياً.

واستعرض عضو وفد الدولة في المجموعة الدولية المرشدة لتحديد هوية ضحايا الكوارث، المقدم عادل آل علي، خلال الاجتماع، جاهزية الفريق الإماراتي، وجهود دولة الإمارات في تأهيل وتدريب الفرق التخصصية على مستوى الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وعلى المستوى الإقليمي من خلال الدورات التدريبية التخصصية، والتمارين الأمنية، والملتقيات العلمية، والمؤتمرات ذات العلاقة.