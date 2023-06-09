تزويد 12 شركة ناشئة بموارد لازمة لدعم البيئة ومصادر الطاقة المتجددة

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، الدورة الثامنة من برنامج «حاضنة معاً الاجتماعية» تحت شعار «شباب من أجل العمل المناخي»، بهدف تشجيع الشركات الناشئة وتمكينها من تطوير حلول مبتكَرة تعالج التحديات الاجتماعية والبيئية، ما يؤكِّد التزام أبوظبي بممارسات الابتكار المستدامة.

وتستهدف الدورة الثامنة من «حاضنة معاً الاجتماعية»، من خلال مبادراتها وفعالياتها، تحقيقَ شعار «شباب من أجل العمل المناخي»، ودعم الهدف 13 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو التصدي لتغير المناخ، كما أنها تواكب «عام الاستدامة» في دولة الإمارات، وتتسق مع أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ومؤتمر الأطراف (كوب 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات هذا العام.

وستركِّز الهيئة في الدورة الـثامنة من البرنامج على زيادة مشاركة الشباب وإسهامهم في العمل المناخي، إذ يستضيف البرنامج من (10 إلى 12) شركة ناشئة واعدة مرتين في العام، ويزوِّدها بمجموعة من الموارد اللازمة للتواصل والتوجيه، ما يوفِّر بيئة عمل تستند إلى أرفع معايير التعاون والابتكار، وتوفِّر لهم الفرصة للنجاح والازدهار.

وتركز الدورة على التعليم المتعلق بالمناخ، والبيئة، ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى المدن الخضراء والاقتصاد الدائري، وتشترط «معاً» على المتقدمين أن يكونوا من رواد الأعمال المقيمين في الإمارات والذين يعملون على حلول مبتكرة وقابلة للتطوير لمواجهة تغير المناخ، وأن يكون فريق عمل ملتزماً مكوناً من عضوين أو أكثر، مع وجود عضو على الأقل يراوح عمره بين 18 و35 عاماً، وبالنسبة للشركات التي تحصد إيرادات أو أجرت على الأقل تجربة واحدة في السوق، أو أن يكون لديها سجل كبير من الشراكات/المستخدمين، بالإضافة إلى أن تكون الشركة الناشئة تمتلك سجلاً قانونياً في أبوظبي.

وقالت المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، سلامة العميمي: «يتمثَّل أحد أهداف الدورة الثامنة من برنامج (حاضنة معاً الاجتماعية) في تقليل الأثر البيئي للفرد على المدن من خلال جهود البلديات وإدارة النفايات، ويتطلَّب إنجاز المهمة الاستراتيجية لدولة الإمارات التخلُّص من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، وحشد الإمكانات وتضافر الجهود».