​"مستشفى القاسمي" ينقذ حياة مواطن سبعيني بجراحة معقدة

نجح مركز القلب بمستشفى القاسمي، أحد مرافق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في إجراء عملية قسطرة لصمام أورطي لمريض مواطن يبلغ من العمر 70 عاماً، عانى من حالة حرجة بسبب عيب خلقي منذ الولادة. وذلك عبر بث مباشر لساعة وربع من الزمن خلال مؤتمر القسطرة الخليجي، الذي أقيم في فندق كونراد دبي، وحضره عدد كبير من الخبراء الخليجيين والعالميين.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي رئيس مركز جراحة القلب والقسطرة الدكتور عارف النورياني، أن العملية أجريت باستخدام جهاز لأول مرة، بدعم من مؤسسة الامارات للخدمات الصحية، والمعتمد على تقنية سلك "السافي" الحديث، والذي يستخدم لأول مره في منطقة الشرق الأوسط، ويقوم بثلاث وظائف وهي إيصال الصمام من خلال الأبهر الى الموقع المراد زراعة الصمام فيه، وتنظيم سريع لدقات القلب أثناء الزراعة لضمان استقرار الصمام، ومراقبة دائمة لديناميكية القلب أثناء الزراعة.

وأشاد النورياني بالدعم المتواصل لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التي تحرص دائماً على رفد المرافق والمنشآت الصحية التابعة لها بأحدث الأجهزة والتقنيات، لتوفير أفضل العلاجات لأفراد المجتمع، وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، التي تساهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمع، وتلبية احتياجاتهم، وهو ما ساهم أيضا في صياغة الكثير من قصص النجاح في قطاع الرعاية الصحية.

تفصيلاً، قال النورياني:" أجريت العملية بنقل حالة قسطرة صمام أورطي للمريض، الذي كان يعاني من تضيق حاد في الصمام منذ عام 2018 ودخل المستشفى منذ بداية شهر مايو 2023 وهو يشكو من فشل في عضلة القلب واستسقاء في الرئة وحالات إغماء متكررة، علماً بأن المريض يعاني من ارتفاع في نسبة السكري والكوليسترول، ويستخدم الأوكسجين بشكل مستمر، في حين أن حالته تصف بالمعقدة ورفضت جراحياً من قبل قسم الجراحة لخطورة إجراء التخدير على صحة المريض، ولتردد الأخير في إجراء الجراحة والقسطرة"، مضيفاً أن المريض يعاني من عيب خلقي، حيث إن الصمام الأورطي لديه يحتوي على شرفتين فقط، وهي حالة وراثية، حيث من الطبيعي أن يحتوي على 3 شرفات، فضلاً عن أنه عانى من تكلس الصمام بدرجة عالية جداً.

وأشاد النورياني بنجاح العملية الجراحية، التي أجراها عدد من الأطباء والممرضين في مركز القلب بمستشفى القاسمي، مؤكداً على تمرس الكادر الطبي في جراحات القلب والقسطرة، وتمتعهم بخبرة كبيرة في هذا المجال.

ويعتبر مستشفى القاسمي بالشارقة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أحد الصروح الطبية البارزة على المستويين المحلي والعالمي حيث نجح خلال السنوات القليلة الماضية في وضع بصمته الطبية اللافتة في مختلف التخصصات الصحية نتيجة للعديد من العمليات الجراحية النادرة والمعقدة التي أجرتها طواقمه الطبية بنجاح كما يوفر المستشفى وبدعم مباشر من المؤسسة أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية الذكية.