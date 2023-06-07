"الشؤون الإسلامية": الانتهاء من استكمال طلبات الحج لـ 6228 مواطناً

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الانتهاء من إجراءات تسجيل الحجاج المواطنين المستوفية للاشتراطات المعتمدة لموسم حج عام 1444هـ، منوهة إلى أن إجمالي طلبات الحج التي تم استكمالها بلغ (6228) حاجاً.



وذكرت الهيئة أنه تم مراعاة أن تكون الأولوية في التسجيل لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة ومرافقيهم، علماً بأن عدد المسجلين عبر النظام الالكتروني لتسجيل الحجاج المواطنيـن بلـغ 28755 مواطناً ومواطنة.



وأكدت الهيئة حرصها على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات للحجاج من بداية رحلة الحج وحتى عودتهم سالمين غانمين، مثمنة الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة.