رداً على سؤال لشذي النقبي.. وزير التعليم: إطلاق منظومة جديدة لتسريع نظام معادلات الشهادات قريباً

كشف وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد عبد الله بالهول الفلاسي، أن الوزارة بصدد إطلاق منظومة جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، لتسريع نظام معادلات الشهادات والمؤهلات العلمية، مؤكداً أن الآلية الجديدة ستحد بشكل كبير من الشكاوى المتعلقة بهذا الملف، مع مراعاة التوازن مع معايير الاعتماد الخاصة بمعادلة الشهادات.

وأكد الوزير، رداً على مداخلة برلمانية لعضوة المجلس الوطني الاتحادي، شذى النقبي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة صباح اليوم، أن الوزارة قامت خلال الفترة الأخيرة بالتعاون مع الجهات المعنية بتشكيل لجنة لمراجعة تشكيل الملحقيات الثقافية بسفارات دولة الإمارات على مستوى العالم، ودراسة توزيعها وفقاً للاحتياجات وكثافة تواجد بعثات الطلبة المواطنين، منوهاً إلى أن الوزارة لديها 11 مكتب وملحقية ثقافية حالياً في الدول الأكثر كثافة طلابية من الكوادر المواطنة.