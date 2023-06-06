محمد بن زايد ومحمد بن راشد: الإمارات داعم أساسي للبيئة.. ومستقبل أجيالنا مرهون بقراراتنا اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضرورة تعزيز العمل المؤسسي والدولي البيئي، لافتين سموهما إلى ضرورة التصدي للتحديات البيئية الخطيرة التي تواجه كوكبنا.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن دولة الإمارات العربية المتحدة داعم أساسي لكل ما يحمي البيئة ويخدم الاستدامة في العالم. كما أكد سموه مواصلة الإمارات لدورها في تعزيز العمل البيئي الدولي، مشيراً سموه إلى «سجلها الحافل وإرثها العريق في هذا الشأن». وقال سموه في تدوينة نشرها، أمس، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في اليوم العالمي للبيئة نستحضر التحديات البيئية الخطيرة التي تواجه كوكبنا، وأهمية أن نعمل معاً للتصدي لها». وأضاف سموه أن «الإمارات داعم أساسي لكل ما يحمي البيئة ويخدم الاستدامة في العالم، وستواصل دورها في تعزيز العمل البيئي الدولي مرتكزة على سجلها الحافل وإرثها العريق في هذا الشأن». كما نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «تدوينة» على صفحة سموه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد فيها سموه ضرورة توحيد الجهود والطاقات والموارد للحفاظ على البيئة.

وقال سموه: «في #اليوم_العالمي_للبيئة، ندعو لتوحيد الجهود، والطاقات، والموارد للحفاظ على كوكبنا، وبيئتنا، وتنوع طبيعتنا.. دعوة عامة لجميع المؤسسات والدول.. لأن مستقبل أجيالنا مرهون بقراراتنا اليوم».