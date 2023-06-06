الحبس سنة والدية الشرعية لشاب خليجي دهس امرأتين

قضت محكمة خورفكان الاتحادية بحبس شاب خليجي لمدة عام، مع إلزامه الدية الشرعية بالتضامن أو الانفراد مع الشركة المؤمنة للمركبة المتسببة في الحادث، بعدما قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ما أدى إلى دهس امرأة ووفاتها وإصابة أخرى. ووجهت المحكمة للمتهم، البالغ 22 عاماً، ثلاث تهم، تمثلت الأولى في التسبب بالخطأ في وفاة امرأة، بعد قيادة مركبته بإهمال ومن دون حذر وانتباه. كما تسبب بالخطأ في إصابة امرأة. أما التهمة الثالثة فتمثلت في عدم التزامه علامات السير والمرور وقواعده، إذ قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وذكر التقرير المروري أن سبب الحادث يعود للإهمال، وإلى عدم الانتباه من سائق المركبة، وعدم مراعاة الإشارة الضوئية.

وذكرت المحكمة أن التهم المسندة للمتهم هي نتاج لفعل إجرامي واحد، ومرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ما يستوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم. وقضت بحبسه عاماً عما أسند إليه، مع إلزامه بالتضامن أو الانفراد مع الشركة المؤمنة للمركبة، أن يؤدي لورثة المجني عليها الدية الشرعية، ومقدارها 200 ألف درهم.

عدم التزام السائق قواعد السير والمرور وقطعه الإشارة الضوئية الحمراء.. أدى إلى وقوع الحادث.