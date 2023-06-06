7 شروط لاستقدام عمالة جديدة من خارج الدولة

حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، سبعة شروط لقيام منشآت وجهات العمل التابعة للقطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، بإمكانية استقدام وتوظيف عمالة جديدة من خارج الدولة، مؤكدة أن استيفاء الشروط السبعة يتيح للمنشآت استصدار تصاريح عمل جديدة للعمالة من خارج الدولة، بما يلبي احتياجات المنشأة.

وذكرت الوزارة في فيديو إرشادي بثته أخيراً على صفحاتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، أن الشروط السبعة تتمثل في «ضرورة توافر تصاريح إلكترونية في المنشأة، وألا يقل عمر العامل المطلوب استقدامه عن 18 عاماً، وكذلك استيفاء الشروط ذات الصلة في المهن التخصصية، إضافة إلى حتمية تطابق مهنة العامل المطلوب استقدامه مع نشاط المؤسسة، وأن تكون للمنشأة رخصة سارية المفعول، على أن يتم تقديم طلب الاستقدام والحصول على تصريح العمل من قبل المخوّل قانوناً عن المنشأة، وأخيراً، عدم وجود تصريح عمل فعّال للعامل المطلوب استقدامه». وتصدر الوزارة 12 نوعاً من تصاريح العمل تتيح للمنشآت المسجلة لدى الوزارة استصدار تصاريح عمل، وفقاً لنوع وطبيعة الوظيفة، حيث لا يجوز ممارسة العمل في الدولة إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، كما لا يجوز استقدام أو تشغيل أي عامل إلا بعد الحصول على تصريح عمل.