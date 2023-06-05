سلطان القاسمي يوجه بالإبقاء على المنح الدراسية الممنوحة لأبناء العاملين السابقين في جامعة الشارقة

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإبقاء على المنح الدراسية التي مُنحت خلال العام الدراسي الحالي لأبناء العاملين السابقين في جامعة الشارقة، قبل انتقال الموظفين إدارياً لجامعة خورفكان، والتنسيق بين الجامعتين بشأن منح أبناء العاملين، اعتباراً من العام الدراسي المقبل.