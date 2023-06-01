«طرق الشارقة» تنفذ تحسينات مرورية على شارع الشيخ زايد

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، تحسينات مرورية على شارع الشيخ زايد بالإمارة، بإضافة مسار جديد على الطريق بين تقاطع الشيخ حميد بن صقر القاسمي المجاور لمبنى الطبق الطائر باتجاه ميدان الكويت والموازي لمنطقتي الرملة والفيحاء.

ويأتي ذلك ضمن حزمة من مشاريع التحسينات المرورية التي تنفذها الهيئة على مستوى الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وتوجيهاته الدائمة لتطوير شبكات الطرق وتنوعها وفق أرقى المواصفات العالمية للسلامة المرورية لتحقيق التنمية المستدامة.

وكشف رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، المهندس يوسف خميس العثمني، أن المشروع تمثل في تنفيذ وصلة حرة مباشرة بدون توقف على شارع الشيخ زايد بطول 800 متر للسائقين القادمين من شارع الشيخ حميد بن صقر القاسمي وطريق الذيد مباشرة باتجاه ميدان الكويت، مبيناً أن المسار الجديد أثر بشكل إيجابي في انسيابية الحركة المرورية على الطريق، وخفض نسب الحوادث، وتقليل الازدحام، لافتاً إلى أن الطريق يعد أحد الطرق الحيوية في الإمارة ويشهد حركة مرورية متزايدة في أوقات الذروة.



وأوضح أن مراحل تنفيذ المشروع تمثلت في إزالة طبقات من الانترلوك من الرصيف الجانبي، وضم المخارج الجانبية مع كتف الطريق لتكوين مسار جديد بإجمالي طول 800 متر، ليصبح الطريق مكون من 4 مسارات بدلاً من 3 مسارات، مبيناً أن المشروع تم تنفيذه خلال مدة 60 يوماً.



ولفت العثمني إلى أن الهيئة، تعمل بشكل مستمر وبجميع فرقها الهندسية والفنية، على رصد الطرق ذات الحاجة لإضافة مسارات جديدة، وذلك من خلال عدة زيارات ميدانية، وإجراء الدراسات اللازمة، تمهيداً لرفعها للتنفيذ، حيث يتم اعتمادها وتنفيذها وفق جدول زمني محدد من الهيئة، كونها تعمل على رفع كفاءة الطرق وإيجاد حلول مرورية مناسبة.



وتسعى هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، لتحقيق أعلى مستويات رضا مرتادي الطرق من خلال مشروعات الطرق الخدمية، بتأمين بيئة مرورية آمنة للمركبات على الطرقات، وتوفير طرق ذات مواصفات وجودة عالمية في السلامة المرورية، تنفذ من خلال معدات وآليات متطورة وفق المعايير القياسية المتبعة في تنفيذ أعمال الطرق في الإمارة.

وتحقيقاً للارتقاء بآلية العمل وتقديم خدمات ومشاريع نوعية، تلبي احتياجات المتعاملين، تستقبل هيئة الطرق والمواصلات كافة المقترحات والأراء من الجمهور، لاستيفاء دراستها بالنحو الذي يدفع إلى تحسين الأداء، ضمن أطر هندسية مدروسة، مع تقييم تلك المقترحات، وتحويل المناسب منها للتنفيذ بعد إجراء ما يلزم.