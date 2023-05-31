7 فوائد للإقلاع عن التدخين.. تعرف إليها

يحتفل العالم في الحادي والثلاثين من شهر مايو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة التدخين حول العالم وهو مناسبة سنوية عالمية يتم من خلالها التركيز عالميا على الأضرار والآثار السلبية والضارة للتبغ والتدخين وإبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه، ويعد تعاطي التبغ ثاني سبب للوفيات في العالم، حيث يؤدي حالياً إلى إزهاق روح واحد من كل عشرة بالغين في شتى أنحاء العالم.

وأوضحت إدارة التثقيف الصحي بالشارقة، أنه عادة ما يتم تدخين السيجارة خلال 5-7 دقائق ويتعرض الشخص إلى 0.5 لتر من الدخان، أما جلسة النرجيلة تستغرق 30-60 دقيقة ويتعرض الشخص خلالها إلى 50 لتراً من الدخان.

وذكرت أن أسباب الإقلاع عن التدخين تتمثل في الشعور بحالة صحية أفضل بعد إيقافه، والتمتع بحياة أفضل بقية الحياة، كما يصبح الشخص قدوة حسنة لعائلته وأطفاله وأصدقائه، فضلاً عن أنه يصبح فخوراً بنفسه.

وحددت الإدارة 7 فوائد للإقلاع عن التدخين؛ فبعد 20 دقيقة يعود ضغط الدم وضربات القلب لمستوياتها الطبيعية، وبعد 8 ساعات ينخفض مستوى أول أكسيد الكربون في الدم، وبعد 48 ساعة يختفي أول أكسيد الكربون والنيكوتين تماماً من الجسم، وبعد 2-3 يوم تقل الصعوبات التنفسية ويتناقص خروج البلغم مع السعال.

ولفتت إلى أنه بعد 2-3 شهر تتحسن وظائف الرئة بنسبة 5%، أما بعد 5 سنوات تتناقص خطورة الإصابة بسرطان البلعوم والمرئ والمثانة إلى النصف، وبعد 10 سنوات تنخفض خطورة الإصابة بسرطان الرئة وهشاشة العظام إلى النصف.