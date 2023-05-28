«تاكسي دبي» تشغل شاشات إعلانات في مركبات الليموزين

وقّعت مؤسسة تاكسي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، اتفاقية مع مؤسسة (أديتك 7) للإدارة التسويقية، بهدف تشغيل شاشات الإعلانات في مركبات الليموزين التابعة لأسطول مركبات المؤسسة، للترويج وعرض مختلف المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات المعلنة.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار سعي مؤسسة تاكسي دبي إلى تنمية إيراداتها وتنويع استثمارات المؤسسة، بالإضافة لتقديم خدمات نقل وفق أعلى المعايير العالمية التي تتميز بالابتكار والرقمنة والاستدامة.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة منصور رحمة الفلاسي، أن الاتفاقية تتماشى مع أهداف المؤسسة في تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص العامل في قطاع الإعلانات، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بـالاستدامة المالية، من خلال تعزيز الربحية وتنمية الإيرادات واستثمارها.

وأضاف أن مؤسسة تاكسي دبي تحرص على استخدام أحدث التقنيات في تلبية احتياجات المتعاملين، وتوظيف الأفكار المبتكرة في التسويق الرقمي.

وتشمل الاتفاقية تشغيل شاشات الإعلانات في أكثر من 100 مركبة ليموزين، حيث ستعمل المؤسسة مستقبلاً، ومن خلال الاتفاقية، على تشغيل شاشات الإعلانات في كل مركبات الليموزين التي تمتلكها مؤسسة تاكسي دبي، والمصممة لتلبية احتياجات المتعاملين من فئات الزوار الدوليين إلى دبي، ورواد الأعمال، إلى جانب مختلف فئات المتعاملين داخل إمارة دبي.