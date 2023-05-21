حمدان بن محمد: رؤية محمد بن راشد جعلت في دبي أجمل بلدات العالم

أفاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بأن رؤية الشيخ محمد بن راشد لم تكتفي ببناء أجمل مدن العالم .. بل جعلت في دبي أجمل بلدات العالم وأجمل براريها وأريافها، جاء ذلك لعد اطلاع سموه على اختيار مجلة "كوندي ناست ترافيلر" الأمريكية المتخصصة في السياحة والسفر لحتّا ضمن أجمل 50 بلدة في العالم.

وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": "اطلعت على اختيار مجلة "كوندي ناست ترافيلر" الأمريكية المتخصصة في السياحة والسفر لحتّا ضمن أجمل 50 بلدة في العالم .. رؤية الشيخ محمد بن راشد لم تكتفي ببناء أجمل مدن العالم .. بل جعلت في دبي أجمل بلدات العالم وأجمل براريها وأريافها .. أشكر فرق العمل في حكومة دبي التي تعنى بجميع مناطق الإمارة وتعمل وفق رؤية حاكمها لتعزيز ريادتها وتألقها في كل جزء منها .."