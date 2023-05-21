4 أجهزة كهربائية ترفع قيمة فاتورة الكهرباء شهرياً

حدّدت الاتحاد للكهرباء والماء أربعة أجهزة كهربائية يتم استخدمها بشكل أساسي في المنازل، تستهلك طاقة أكثر من اللازم، وتؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء شهرياً.

وأوضحت أن جلايات الصحون والغسالات والثلاجات تستهلك الكمّ الأكبر من الطاقة في المنازل، وأنه إذا تجاوز عمرها 10 سنوات، فإنها ستستهلك طاقة كهربائية أكثر مما تحتاجه، لذلك يجب على المستهلك التأكد من أن جلاية الصحون والغسالة ممتلئتان بالكامل قبل التشغيل، وعدم استخدام دورة الماء الساخن، واستخدام دورة الماء البارد.

وأضافت أن سخان الماء يستهلك الكثير من الكهرباء في أثناء عمله، وأن خفض درجة حرارة الماء بمقدار درجتين مئويتين في السخان يسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 6%، ولفتت إلى أنه يجب على المستهلك الحرص على استخدام مصابيح (LED)، لكونها توفر الطاقة بنسبة 90٪، وذلك لأن عمرها الافتراضي أطول بمقدار 30 مرة من المصابيح الأخرى، وأنه يجب على المستهلك الذي يرغب في تقليل استهلاك الكهرباء وخفض الفاتورة استخدام العزل الحراري في المنزل.

وذكرت أن من أبرز أخطاء التمديدات الكهربائية في المنازل سخونة المقابس الكهربائية الجدارية، واختلاف في توهج الأضواء وخفتها والإحساس بوخز كهربائي خفيف عند لمس بعض الأجهزة الكهربائية، وسماع صوت أزيز صادر من التوصيلات، وانبعاث رائحة عطب أو احتراق من بعض الأجهزة الكهربائية أو التوصيلات، مضيفة أن وجود أي خلل في التمديدات الكهربائية أمر خطر، ويهدد سلامة الجميع، إن لم يتم إصلاحه بأسرع وقت ممكن.

وأوضحت أن متعاملي الاتحاد للماء والكهرباء، الذين بلغ عددهم 467 ألفاً و554 مستهلكاً خلال العام الماضي، أنجزوا أربعة ملايين معاملة ذكية خلال العام الماضي، بنسبة 90% من إجمالي عدد المعاملات التي أُجريت خلال العام، وبنسبة زيادة تصل إلى 14%، مقارنة بالأرقام المسجلة للعام الأسبق 2021.

وأشارت إلى أن أهم أهداف الاتحاد للكهرباء والماء، هو ترشيد استخدامات الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة، وتقليل هدرهما لضمان التنمية المستدامة، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

467

ألفاً و554، عدد مستهلكي الكهرباء المستفيدين من الاتحاد للكهرباء والماء خلال العام الماضي.

العزل الحراري في المنزل يقلل استهلاك الكهرباء ويخفض قيمة الفاتورة.