درهمان للوصول بالحافلة لأحد المعالم السياحية في حتا

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أفراد الجمهور من السكان والسائحين الى الاستفادة من شبكة خطوط الحافلات المتوفرة في منطقة حتا الأثرية، مشيرة الى توفر حافلات لنقل الركاب بقيمة لا تزيد عن درهمين بين معلم أثري وآخر في المنطقة المعروفة بجمال طبيعتها ومرافقها السياحية الجذابة.

ولفتت الهيئة عناية عملائها الى توفر خط داخلي سياحي في حتا ينتقل بين 4 محطات تمثل وجهات سياحية وتراثية وذلك مقابل درهمين فقط لكل محطة. وأفادت الهيئة أن الخط الذي يحمل الرقم H04، يبدأ وينتهي من موقف حافلات حتا ويمر عبر أربع معالم سياحية في منطقة حتا تتضمن وادي هب، حديقة التلة، سد حتا والقرية التراثية، وذلك بزمن تقاطر يبلغ 30 دقيقة وتعرفة قيمتها 2 درهم للراكب الواحد لكل موقف حافلة.

وكانت الهيئة قد أطلقت في مطلع العام الحالي الخط رقم H02 ، "حتا إكسبريس" السريع، الذي يتحرك من موقف حافلات دبي مول إلى موقف حافلات حتا، عبر رحلة تستغرق ساعتين، باستخدام حافلات فاخرة تتجه الى حتا من دون توقف بتعرفة قيمتها (25) درهماً للراكب الواحد لكل رحلة، كما تتوفر خدمة النقل الى حتا من محطة حافلات الغبيبة 2 عبر رحلة مدتها الزمنية تصل الى 3 ساعات وبتعرفة تبلغ 3 دراهم.

وتشهد منطقة حتا تطوراً متزايداً في جميع بُناها التحتية والخدمية والسياحية، فضلا عن مناظرها الطبيعية الخلاّبة وبيئتها الجبلية الباردة وموقعها الجغرافي المميّز وتنوّعها البيئي والثقافي وخدماتها الترفيهية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.

وتعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على توسيع شبكة الحافلات العامة لربط مدينة دبي بمنطقة حتا وتحسين تكاملها مع وسائل النقل الجماعي وذلك لتعزيز النقل الجماعي داخل المنطقة الحيوية، التي تشهد نموّاً كبيراً في الحركة السياحية من سكان الدولة ومن الزائرين والسائحين القادمين إليها من مختلف بلدان العالم.

يذكر أن البيانات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي أظهرت أن نسبة مستخدمي حافلات المواصلات العامة بلغت 25% من العدد الإجمالي لركاب وسائل النقل الجماعي في العام الماضي 2022، في وقت بلغ فيه عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في دبي حوالي 621.4 مليون راكب، مقارنة بنحو 461 مليون راكب في العام 2021، مسجلاً نموا بنسبة 35%. وبلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة العام الماضي قرابة مليون و700 ألف راكب، مقارنة بنحو مليون و300 ألف راكب عام 2021.

وتشمل وسائل النقل الجماعي في دبي مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي، والتنقل المشترك، مركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب، بالإضافة إلى مركبات الأجرة تاكسي دبي وشركات الامتياز.