ولي عهد أبوظبي يحضر حفل زفاف عمر وعلي محمد حاجي الخوري

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد حاجي الخوري اليوم بمناسبة زفاف نجله "عمر" إلى كريمة عبدالواحد محمد شريف فولاذي، ونجله "علي" إلى كريمة عارف إسماعيل الخوري.

كما حضر الحفل الذي أقيم في فندق إرث في أبوظبي عدد من كبار المسؤولين وجمع من المدعوين.

وهنأ سموّه كلا العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.