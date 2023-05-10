" إسلامية دبي تكرم الرعاة والشركاء في إنجاح "رمضان دبي 1444هـ -2023"

كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي صباح اليوم الأربعاء الشركاء الإستراتيجيين والرعاة واللجان التنظيمية في مبادرة رمضان دبي 1444هـ- 2023م .

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمبادرة رمضان دبي- الذي أقيم في فندق انتركونتيننتال فيستفال سيتي بدبي، وبدأ الحفل الختامي بتلاوة عطرة للقرآن الكريم، ثم عرض فيديو حول إنجازات مبادرة رمضان دبي خلال الشهر الفضيل تمثلت في مشاركة أكثر 800 شخص في إفطار دبي في تجربة تعزز التعايش في المجتمع ، و200 موظف ومتسابق في موظفي حكومة دبي، و500 ألف درهم بسواعد السباق الخيري للأطفال " سبارتن" و200 مدرس ومدرسة تقديراً لدورهم ، و100 شاب من شباب العالم على مائدة واحدة ، و11 فنان تشكيلي لنشر ثقافة العمل الخيري، و 12 فريق في كاس دبي ، و14 مليون وجبة إفطار خلال الشهر الكريم ، و640 ألف مصل في صلاتي التراويح والقيام لفعالية قراء دبي، وفعالية نخبة القراء .

ونظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فعاليات رمضان دبي تحت شعار ( رمضان دبي مع من نحب) وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي بهدف نشر الألفة والمحبة بين مختلف الجاليات التي تعيش على أرض دبي، وتجسيداً لروح الترابط والمحبة في المجتمع، لا سيما بأن دبي تحتضن أكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها في تناغم وانسجام تام ، دون تفريق بين عرق أو لون أو دين .

وأكد حمد الشيخ أحمد الشيباني في كلمته بأن رمضان دبي هو ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة للارتقاء بمدينه دبي في كافة المجالات لا سيما في شهر رمضان الفضيل، ومع من نحب وبين مختلف الجاليات التي تعيش على أرضها، وهنأ القائمين على المبادرة بنجاح الفعاليات، وباسم كل من انتسب لهذه الفعالية العظيمة منذ ان بدأت لتختم هذا العام ثمرة جهودها مع هذه الشراكات المتميزة، التي رسمت ومازالت ترسم البسمة على وجه الجميع .

وأشار الشيباني بأن دولة الإمارات العربية المتحدة بكل مكوناتها استطاعت أن تستقطب العالم على المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي والمستوى العالمي، فالتحية للجميع من هيئات ومؤسسات وجهات راعية لهذا الحدث، متمنياً بأن تكون هذه ليست شراكات بقدر ما هي مساهمات ودعم معنوي نعتز ونفخر به، لافتاً بأن هذا التعايش والتآلف والتسامح على هذه الأرض هو ثمرة ما زرعه فينا الآباء المؤسسون، وهو نهج متأصل في عادات شعب دولة الإمارات العظيم .

كما وجه الشكر لجميع الجهات المشاركة والراعية والداعمة للحدث داعيا الله ان يديم نعمة الأمن والأمان والعزة والكرامة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وأرضا وشعباً .

وفي ختام الحفل كرم سعادة الدكتور حمد الشيباني مدير عام الدائرة والمدراء التنفيذيين بالدائرة( قائمة الشركاء الاستراتيجيين) والتي ضمت كل من المكتب الإعلامي لحكومة، ومدينة أكسبو دبي، وهية دبي الرقمية، ودائرة الاقتصاد والسياحة، ودبي القابضة لإدارة المجمعات، ومجلس دبي الرياضي، وتعاونية الاتحاد، والمؤسسة الوطنية للتجارة والإنماء، ومستشفى تداوي التخصصي، ومستشفى آدم فيتال التخصصي، ومن الجهات الراعية شركة الودق للتجارة ، وإندكس القابضة، كما تم تكريم الجهات والدوائر الحكومية الأكثر مشاركة في مسابقة الموظف الحافظ التي أقيمت خلال الشهر الفضيل على مستوى موظفي حوكة دبي ومنهم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والموظفين الفائزين في المسابقة لجميع أفرع حفظ القرآن الكريم من الذكور والإناث، إضافة إلى تكريم لجان التنظيم والتحكيم في المسابقة .

كما تم تكريم جميع الفنانين المشاركين في فعالية ( فن صندوق الملابس ) لنشر ثقافة العمل الخيري في مدينة أكسبو دبي، وتكريم خاص للفرق العاملة واللجنة التنظيمية في الدارة التي أدارة مبادرة رمضان دبي .