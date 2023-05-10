بلدية الشارقة: استخدام مواد زيتية عطرية للحد من انبعاث الروائح في مصنع السماد

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تطبيق أفضل التقنيات الصديقة للبيئة في مصنع السماد التابع لها، للحد من انبعاث أية روائح تسبب إزعاجاً للقاطنين في المناطق المحيطة به ضمن جهودها المتسمرة في توفير بيئة مثالية للقاطنين والزوار، والحد من كل ما يسبب إزعاجاً أو أذى للسكان، وتطبيق كافة معايير الاستدامة البيئية، حيث يعتبر مصنع السماد رافداً رئيسياً للمشاريع الزراعية لما يوفره من أسمدة عضوية ناتجة عن التخلص السليم للنفايات وبقايا الأشجار والمخلفات العضوية وغيرها.

وفي هذا السياق أكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، عبيد سعيد الطنيجي أن البلدية عملت على تحسين جودة الهواء في منطقة الصجعة المتواجد بها مصنع السماد، من خلال الحد من انبعاث أية روائح ناجمة عن إعادة التدوير وصناعة السماد العضوي، باستخدام تقنيات صديقة للبيئة ومواد زيتية عطرية يتم ضخها باستخدام 6 مضخات في مرافق المصنع وخصوصاً في منطقة خلط المخلفات العضوية، ومنطقة تقليب السماد، لتتفاعل مع المادة العضوية المخلوطة وتشكل طبقة سطحية عطرية عازلة تحد من انبعاث الروائح في تلك المنطقة أو المناطق المجاورة لها.

وأوضح الطنيجي أن هذه الطبقة الزيتية العطرية تحد من انبعاث أية روائح أو انتشار للأبخرة في الهواء دون التأثير على السماد أو جودته، حيث تعمل المضخات برش المادة الزيتية عبر أنابيب خاصة ولمدة 24 ساعة بالتناوب دون توقف، كما ساهم هذا النظام في إدارة النفايات بالشكل الأمثل وضاعف الطاقة الاستيعابية للمخلفات والطاقة الإنتاجية للسماد.

وأفاد مدير عام بلدية مدينة الشارقة أن مصنع السماد يعتبر رافداً رئيساً لنجاح المشاريع الزراعية حيث تتم عملية الزراعة بعد أن يتم خلط التربة الزراعية بالسماد العضوي الذي تنتجه البلدية لسد حاجة المشاريع الزراعية وكذلك لبيعه للجمهور بأسعار رمزية، بعد أن يعبأ بأكياس بلاستيكية صديقة للبيئة صممت خصيصاً له، مشيراً إلى أن المصنع ينتج أكثر من 77ألف طن سنوياً.