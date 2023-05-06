منصور بن زايد: نُبارك للملك تشارلز الثالث تتويجه مُتطلّعين إلى تعزيز التعاون بين بلدينا
هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الملك تشارلز الثالث بتتويجه بعرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية.
وقال سموه في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نُبارك لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث تتويجه بعرش المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية، مُتمنّين لجلالته التوفيق في مهامّه الملكية، ومُتطلّعين إلى تعزيز التعاون بين بلدينا الصديقين في كافة المجالات".
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