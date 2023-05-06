محمد بن راشد: كل التهاني للملك تشارلز الثالث ونتطلع لتطوير علاقاتنا لمستويات جديدة خلال عهده

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه اليوم

وقال سموه في تغريدة على "تويتر"كل التهاني للملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه اليوم … دولة الإمارات والمملكة المتحدة تربطهما علاقات تاريخية عريقة .. ونتطلع لتطويرها لمستويات جديدة خلال عهد الملك الجديد.