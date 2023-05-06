مكتوم بن محمد :سيظل الشهيد عمرالكتبي حياً في ذاكرة دبي وقلوب أهلها

قدّم سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، العزاء لأسرة الرقيب عمر الكتبي الذي استشهد أثناء تلبيته نداء الواجب،

وقال سموه في تغريدة على تويتر "سيظل عمر حياً في ذاكرة دبي وقلوب أهلها فالرجال المخلصون يبقون أحياء بأفعالهم العظيمة، رجال الدفاع المدني وغيرهم من جنود الوطن يخاطرون بحياتهم كل يوم ليبقى وطننا آمناً ومستقراً، نسأل الله أن يتقبل عمر من الشهداء ويسكنه فسيح جنّاته