حمدان بن محمد ينعى الرقيب عمر خليفة الكتبي الذي استشهد في حادث حريق بمنطقة العوير

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي المرحوم الرقيب عمر خليفة الكتبي الذي استشهد خلال تلبيته لنداء الواجب في حادث حريق بمنطقة العوير

وقال سموه في تغريدة على "تويتر" رجال الدفاع المدني يضحون بالغالي والنفيس لحماية الأرواح والممتلكات وسلامة دولتنا ستذكر دبي بفخر الرقيب عمر خليفة الكتبي الذي استشهد خلال تلبيته لنداء الواجب في حادث حريق بمنطقة العوير نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته