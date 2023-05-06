خدمة الفحص الفني للمركبات طوال أيام الأسبوع في دبي

تبدأ هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام الأحد (عطلة نهاية الأسبوع) بشكل دائم، بعد تشغيلها التجريبي لمدة شهرين خلال الفترة الماضية بمنطقة رأس الخور الصناعية، والتوسع في تقديمها لتشمل أربعة مراكز جديدة.

وأكد مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة أحمد محبوب، أن تقديم خدمة الفحص الفني للمركبات يوم الأحد ستكون بشكل دائم مع التوسع في تقديمها لتشمل مراكز الفحص الفني التابعة لمزود خدمة تسجيل إينوك في العوير، والطوار، وأوتوبرو المنخول، وأوتوبرو السطوة، بعد الإقبال المتزايد من المتعاملين على الخدمة أثناء الفترة التجريبية، حيث بلغ متوسط عدد المعاملات يوم الأحد 234 عملية فحص فني.