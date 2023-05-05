حاكم رأس الخيمة: نستذكر بكل فخر القرار المصيري لتوحيد قواتنا المسلحة

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، «ونحن نحتفل اليوم بالذكرى الـ47 لتوحيد قواتنا المسلحة، نستذكر بكل فخر واعتزاز القرار المصيري والتاريخي الذي اتخذه الآباء المؤسسون بتوحيد قواتنا المسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة، الذي جاء ترجمة لآمال وتطلعات شعب الإمارات في تأسيس قوة سلام وحكمة تصون سيادة الوطن، وتفرض الأمن والاستقرار، وترسخ قيم الولاء والانتماء في نفوس الأبناء، لينعم وطننا بالتقدم والازدهار، وشعبنا بالرخاء والتنمية».

وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة الذكرى الـ47 لتوحيد القوات المسلحة: «لقد شكلت الرؤية الحكيمة للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه القادة المؤسسين، طيّب الله ثراهم، في اتخاذ قرار توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو سنة 1976 علامة مضيئة في مسيرة دولتنا، وإحدى أهم الركائز الأساسية التي ساهمت في نجاح قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي اليوم الحصن المنيع في الذود عن إنجازات ومكتسبات دولة الاتحاد، وصمام الأمن لحفظ أمن واستقرار الوطن». وأضاف سموه: «سطرت قواتنا المسلحة على مدى الـ47 عاماً الماضية في ميادين الواجب والشرف إنجازات كبيرة، عكست مدى كفاءتها وجاهزيتها الدفاعية في مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية، وساهمت بفاعلية في الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في العديد من دول العالم انطلاقاً من عقيدتها العسكرية الثابتة التي أرسى دعائمها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في نصرة الحق وترسيخ السلام والاستقرار والتنمية، والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة التحديات والمخاطر، ومد أيادي العون والمساعدة للشعوب المنكوبة لتنعم بالخير والسلام».

ووجه سموه حديثه إلى ضباط وأفراد القوات المسلحة قائلاً: «أبنائي ضباط وأفراد القوات المسلحة الأوفياء، في هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا، نعبر عن فخرنا واعتزازنا بإنجازاتكم ونجاحاتكم ودوركم الوطني الذي تؤدونه بكفاءة وإخلاص ووفاء تجاه وطنكم وشعبكم، ويقودكم لذلك حبكم لدولتكم وقيادتكم، والتزامكم رسالة الإمارات الحضارية التي تحملونها في صدوركم، والقائمة على التسامح والمحبة والسلام، لتبقى راية الإمارات خفاقة في سماء العز والمجد».

وأضاف: «لقد شهدت قواتنا المسلحة تحت قيادة ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، قفزات نوعية، وتطويراً شاملاً لمختلف وحداتها العسكرية، وتحولاً كبيراً نحو تطوير الصناعات الدفاعية المتقدمة، ما عزز من مكانة الدولة على صعيد الصناعات الدفاعية القائمة على الابتكار التكنولوجي، الأمر الذي يؤكد الدور الرائد للمؤسسة العسكرية الإماراتية، ويجعلها تحظى بتقدير إقليمي ودولي ودور فاعل في تعزيز السلم العالمي».

ورفع سموه بهذه المناسبة أرفع وأسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبيه، وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى أفراد وضباط قواتنا المسلحة، وشعب دولة الإمارات، وكل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة في خير وسلام وتقدم.